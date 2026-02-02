Мурашко: в программу ОМС для женщин добавили мазки на ВПЧ и цитологию

Мурашко рассказал о двух новых анализах для женщин по ОМС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

С 2026 года в программу диспансеризации для женщин добавили тест на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостную цитологию шейки матки, написал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.ru.

Исследование включено в программу диспансеризации для женщин в возрасте от 21 до 49 лет. Жидкостную цитологию будут брать в случае, если результат первичного теста на ДНК ВПЧ окажется положительным.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это распространенная группа вирусов, которая передается половым путем, при контакте с кожей и слизистыми или от матери к ребенку. Высокоонкогенные типы вируса (например, 16-й и 18-й) могут провоцировать развитие рака, в том числе рака шейки матки.

Мурашко отметил, что государство направляет средства на развитие медицинских программ, связанных с репродуктивным здоровьем россиян. В 2026 году объем средств, выделенных на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), вырос еще на 14,6%.

Предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов теперь также можно пройти бесплатно по полису ОМС. Такая опция, по словам Мурашко, особенно актуальна для семей, где у детей уже выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе по результатам расширенного неонатального скрининга.

В 2026 году финансирование программы государственных гарантий увеличат на 9,7% — оно составит 4 трлн руб. Средний подушевой норматив финансирования обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году составил почти 25 тыс. руб.