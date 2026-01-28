Глава ФОМС раскрыл размер зарплат врачей и медсестер в России

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Средняя заработная плата врачей в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 году выросла на 12,1% и составила 147 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает корреспондент РБК.

У среднего медицинского персонала средняя зарплата выросла на 12,7% — до 71,2 тыс. руб., а у младшего — до 60,5 тыс. руб. (рост также на 12,7%).

«В целом хочу сказать, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС и выполнению целевых показателей по заработной плате в соответствии с указами», — сказал Баланин.

По словам Баланина, зарплаты врачей и среднего медперсонала выросли во всех регионах России.

В январе Министерство труда утвердило документ с едиными рекомендациями по установлению системы оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе и медиков. Как и раньше, он предусматривает, что оклад работников здравоохранения должен составлять не меньше 50% от общего дохода.

В ноябре 2025 года фракция КПРФ направила в правительство законопроект, который предполагает увеличение базовой ставки зарплаты медработников до трехкратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в регионе.