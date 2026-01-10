 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В России расширили перечень бесплатных медицинских услуг

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Согласно постановлению, помощь будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Программа охватывает скорую, первичную, специализированную (в том числе высокотехнологичную) и паллиативную медицинскую помощь. Перечень конкретных заболеваний остался без изменений по сравнению с 2025 годом.

В него вошли инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, а также нарушения со стороны кожи и костно-мышечной системы, органов зрения и слуха, дыхательной и пищеварительной систем, полости рта (за исключением зубного протезирования) и мочеполовой системы. Помощь также будет оказываться при травмах, отравлениях и других последствиях внешних воздействий, во время беременности, родов и абортов, а также при некоторых состояниях у новорожденных в перинатальный период. Кроме того, в перечне содержатся расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные иммунные нарушения, врожденные аномалии и хромосомные отклонения, психические расстройства, а также состояния, выраженные симптомами, признаками и отклонениями от нормы, которые не классифицируются как конкретные заболевания.

Программа расширяет параметры оказания медицинской помощи для отдельных категорий граждан. Так, беременные женщины смогут проходить пренатальную диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

Взрослые в возрасте от 18 до 40 лет получат возможность бесплатно определить уровень липопротеида (a) в крови. Анализ липидного профиля для пациентов 18–39 лет будет проводиться один раз в шесть лет, для пациентов 40 лет и старше — раз в три года.

Кроме того, в рамках репродуктивной диспансеризации для женщин добавлены новые исследования — определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

