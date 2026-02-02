Двое заболевших из интерната в Прокопьевске находятся в реанимации

Два человека из интерната в Кузбассе оказались в реанимации

Здание дома-интерната в Прокопьевске (Фото: Александр Алтурин / ТАСС)

Двое госпитализированных из интерната в Прокопьевске (Кузбасс) находятся в реанимации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает ТАСС. Всего в больнице остается 28 человек.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Кемеровской области.

24 января стало известно о вспышке гриппа А в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями. Минздрав Кузбасса сообщал, что 128 проживающих в учреждении обследовали на грипп А. У 46 человек пробы оказались положительными, но без клинической симптоматики. У двоих при обследовании выявили внебольничную пневмонию.

Комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев, сообщило минсоцзащиты Кузбасса. По данным ведомства, семь из них скончались из-за проблем с сердцем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Позже СК изменил квалификацию дела, теперь его расследуют по ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

30 января Роспотребнадзор закрыл все корпуса дома-интерната на карантин до 12 февраля в связи со вспышкой внебольничной пневмонии. Срок действия ограничений могут продлить, если в интернате выявят новые случаи заболевания.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку 13 домов-интернатов для людей с психическими расстройствами на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.