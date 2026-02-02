Два человека из интерната в Кузбассе оказались в реанимации
Двое госпитализированных из интерната в Прокопьевске (Кузбасс) находятся в реанимации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает ТАСС. Всего в больнице остается 28 человек.
РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Кемеровской области.
24 января стало известно о вспышке гриппа А в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями. Минздрав Кузбасса сообщал, что 128 проживающих в учреждении обследовали на грипп А. У 46 человек пробы оказались положительными, но без клинической симптоматики. У двоих при обследовании выявили внебольничную пневмонию.
Комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев, сообщило минсоцзащиты Кузбасса. По данным ведомства, семь из них скончались из-за проблем с сердцем.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Позже СК изменил квалификацию дела, теперь его расследуют по ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
30 января Роспотребнадзор закрыл все корпуса дома-интерната на карантин до 12 февраля в связи со вспышкой внебольничной пневмонии. Срок действия ограничений могут продлить, если в интернате выявят новые случаи заболевания.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку 13 домов-интернатов для людей с психическими расстройствами на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
