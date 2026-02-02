 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

У пропавшей Усольцевой обнаружились долги по штрафам ГИБДД

У Ирины Усольцевой, пропавшей в Красноярском крае, есть долг около 5 тыс. рублей
Ирина Усольцева&nbsp;
Ирина Усольцева  (Фото: mu30042016 / VK)

У Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем Сергеем и дочерью в Красноярском крае, есть долг по штрафам около 5 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы, с которыми ознакомилось агентство.

По данным агентства, у Усольцевой открыты три исполнительных производства с общей суммой задолженности 4750 руб. 65 коп. Все три касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края.

Один исполнительный лист на сумму 250 руб. 65 коп. выдали Ирине до ее исчезновения — 10 сентября 2025 года. Два других листа завели 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 руб.

В региональном управлении службы судебных приставов подтвердили, что исполнительные производства находятся на исполнении.

«На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет», — сообщили в УФССП.

В ведомстве также отметили, что задолженности по неоплаченным административным штрафам не переходят к наследникам.

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярске
Общество

28 сентября в Красноярском крае пропала семейная пара с пятилетней дочерью, отправившаяся в туристический поход в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Семья Усольцевых следовала по направлению к горе Буратинка. После обращения знакомого семьи в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.

9 октября сигнал телефона главы семьи был зафиксирован примерно в 7 км от поселка Кутурчин. Специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили район поисков, однако работа осложнялась обильным снежным покровом, низкими температурами и сложным рельефом местности. В итоге семью найти не удалось. 12 ноября при осмотре автомобиля Усольцева в панели под рулем был обнаружен тайник, где находились 600 тыс. руб.

30 января спасатели начали повторные поиски пропавшей семьи. В службе спасения уточнили, что мероприятия возобновили по заявке правоохранительных органов.

В марте Усольцевых могут объявить погибшими. Об этом сообщила адвокат, бывший следователь Сталина Гуревич. Согласно общим правилам, пропавших признают безвестно отсутствующими спустя полгода после инцидента, а умершими — через пять лет.

«Но если известно, что человек пропал вследствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода», — объяснила юрист.

