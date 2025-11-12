ТАСС узнал о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых

В машине Сергея Усольцева, который пропал в Красноярском крае вместе с женой и дочерью обнаружили тайник с 600 тыс. рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тайник нашли во время осмотра транспортного средства, деньги хранились в панели под рулем.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — рассказал собеседник агентства. Он сообщил, что отец семейства был бизнесменом и руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной пропали в районе поселка Кутурчин 28 сентября, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка. Изначально пара планировала идти в поход в группе с другими туристами и местным проводником, однако вскоре те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому семья решила отправиться самостоятельно.

Через несколько дней сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Кутурчина, после этого поиск семьи сосредоточили на данном квадрате. К 19 октября спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги. Масштабные поиски не принесли результатов и их прекратили 13 октября, с этого момента работу продолжают только подготовленные специалисты.

Следствие допускает, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.