Спасатели поймали сигнал телефона пропавшей семьи Усольцевых

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксирован на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. Незадолго до пропажи семья отправились в урочище Буратинка близ Кутурчина.

Определить местоположение источника радиосигнала удалось специалистам-картографам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате», — говорится в сообщении.

Проведение поисковых работ однако осложняется обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха и труднопроходимым рельефом местности.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной отправились в поход в урочище Буратинка. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, после чего 30 сентября сын женщины обратился в правоохранительные органы.

Телефоны семьи Усольцевых в последний раз были в сети поздно вечером 28 сентября, писал ранее ТАСС. По одной из версий, пропавшие могли попасть в ущелье в скалах, следователи не исключают и ухудшение состояния здоровья у отца Арины, а также встречу с дикими животными и потерю маршрута. По факту исчезновения Усольцевых возбуждено уголовное дело.