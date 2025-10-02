Супруги и пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

В Красноярском крае пропала семейная пара с пятилетней дочерью, отправившиеся 28 сентября в поход, следователи завели уголовное дело, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

Семья пропала в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района.

По предварительным данным следствия, муж, жена и их дочь 28 сентября отправились в турпоход. По информации МВД, мужчина и женщина (1961 и 1977 годов рождения), их ребенок (2020-го года рождения) шли по направлению к горе Буратинка на юге Красноярского края. Позже знакомый семьи обратился в правоохранительные органы, сообщив о пропаже людей, отметили в СК.

На поиски вышли более 50 человек, включая спасателей, полицейских, волонтеров, местных жителей, охотников и рыбаков, пропавших ищут с помощью дронов.

Как отмечает телеграм-канал Kras Mash, пропавшая женщина — психолог и коуч Ирина Усольцева из Железногорска. По данным добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края, пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы. Поиски людей осложняются погодными условиями, рельефом и особенностями местности, а также отсутствием связи, отметили в нем.