Война санкций⁠,
Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге

Hyundai Motor не выкупил обратно свой завод в Санкт-Петербурге
Hyundai не стал выкупать завод в Санкт-Петербурге, приостановленный в 2022 году. Его приобрела российская компания «Арт-Финанс», но у корейской компании до этого момента оставалось право обратного выкупа

Компания Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейского автопроизводителя.

При этом Hyundai Motor продолжает выполнять гарантийные обязательства и оказывать сервисные услуги владельцам ранее проданных автомобилей в России.

Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Производство автомобилей Hyundai в России было приостановлено в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. В качестве причины назывались перебои с поставками комплектующих. В декабре того же года на предприятии был возобновлен выпуск кузовов для Hyundai Solaris, однако они направлялись на сборочную площадку в Казахстане, а не на российский рынок.

Позднее Hyundai продал 100% предприятия российской компании AGR Automotive Group за 10 тыс. руб. с правом обратного выкупа в течение двух лет. Этот срок истек в январе 2026 года. Как узнал Reuters компания не могла выкупить бывший автозавод из-за продолжающегося российско-украинского конфликта и санкций.

В апреле 2025 года Hyundai сохранил за собой право на товарный знак в России как минимум до 2034 года. Согласно документам, новые товарные знаки позволили бы Hyundai официально производить и реализовывать на территории России широкий спектр транспортных средств — от легковых автомобилей до автобусов, тракторов и тягачей. В перечень включены также автокомпоненты, в том числе шины, амортизаторы, двигатели и колеса.

В декабре минувшего года вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, будут запущены в России до лета 2026 года.

Полина Дуганова
Hyundai обратный выкуп автопроизводитель
