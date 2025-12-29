 Перейти к основному контенту
Война санкций
Reuters узнал о неспособности Hyundai выкупить бывший автозавод в России

Сюжет
Война санкций
Срок действия опциона на обратный выкуп акций истекает в январе 2026 года, компания не может реализовать это право из-за геополитической обстановки. 100% завода в Петербурге купила AGR Automotive Group за ₽10 тыс.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Южнокорейская компания Hyundai не может выкупить бывший автозавод в России в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом и санкциями, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Ситуация не позволяет нам выкупить акции», — сказал собеседник агентства, знакомый с внутренними обсуждениями в компании.

Hyundai сообщила Reuters, что окончательное решение по обратному выкупу еще не принято.

Автопроизводитель продал 100% предприятия российской компании AGR Automotive Group за 10 тыс. руб. Сделка предусматривала наличие опциона на обратный выкуп сроком на два года, который истекает в январе 2026 года, пишет Reuters. Сейчас на предприятии выпускают автомобили Solaris из машинокомплектов, оставшихся от Kia и Hyundai.

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Бизнес
Фото:David Ramos / Getty Images

Hyundai наряду с Kia некогда был крупнейшим иностранным производителем автомобилей в России, отмечает Reuters. Он мог выпускать более 200 тыс. машин Hyundai и Kia ежегодно. Hyundai принадлежит доля примерно 35% в Kia.

Вместе же только за 2019 год компании продали более 400 тыс. автомобилей в России или около 23% от всех продаж новых машин — больше, чем крупнейший российский автоконцерн «АвтоВАЗ». Примерно половину проданных автомобилей произвели внутри страны на российском заводе.

Некоторые зарубежные компании, покидая российский рынок в 2022 году, продали свои активы местным игрокам и менеджменту. Часть соглашений предусматривала опцион на обратный выкуп акций.

Из автопроизводителей первой такого права в октябре лишилась японская Mazda Motor, отмечает Reuters. Она не выкупила 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers. Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют в своих договорах опционы на обратный выкуп, срок действия этого права для них истекает в 2027-2029 годах. Toyota и Volkswagen продали свои активы без права обратного выкупа.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Hyundai обратный выкуп
