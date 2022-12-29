«Ведомости» узнали о возобновлении работы завода Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге возобновил работу по производству кузовов для машин Hyundai Solaris. Однако предназначены они не для российского рынка, а для сборочной площадки в Казахстане, пишут «Ведомости»

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Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с деятельностью предприятия.

Однако эти кузова предназначены не для России — корейская компания направляет детали на свой завод в Алма-Ате в Казахстане. Один из собеседников газеты сообщил, что предприятие планирует также наладить выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

Представитель завода от комментариев «Ведомостям» отказался.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai до 2022 года была одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке, отмечают «Ведомости»: 2021 году с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. — модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на автомобиль Kia Rio. В конце 2021 года выпускаемые на заводе машины стали комплектовать и двигателями локальной сборки.

Однако после начала специальной военной операции на Украине завод работу приостановил из-за нехватки комплектующих и сложностей с логистикой. После того, как об уходе объявили Nissan и Toyota, завод остался единственным предприятием по выпуску иномарок в Петербурге. Активы и Nissan и Renault перешли в госсобственность.

После приостановки работы большинство сотрудников завода Hyundai отправляли в простой. ТАСС сообщал со ссылкой на данные городского комитета по труду и занятости населения на ноябрь, в простое были 2,3 тыс. из 2,5 тыс. работников предприятия.

В декабря ТАСС сообщал со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники предприятия, что процесс их увольнения начнется 23 января и продолжится до 17 февраля 2023 года. «Подписание соглашений о расторжении трудового договора будет проходить в период с 16 января по 3 февраля 2023 года. Увольнение сотрудников будет проходить в период с 23 января по 17 февраля 2023 года. Если в результате данных мероприятий не будет достигнут целевой показатель по снижению численности персонала, 20 февраля 2023 года будет издан приказ о проведении сокращения персонала ООО «XMMP» соответствии с Трудовым кодексом РФ», — цитировало агентство текст письма. Условия расторжения по соглашению сторон будут определены индивидуально. Как поясняется в тексте письма, такая ситуация сложилась из-за нехватки комплектующих.