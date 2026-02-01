 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Писториус призвал Европу к оптимизму фразой про «грустную задницу»

Глава Минобороны ФРГ призвал оптимистично воспринимать рост военных расходов Германии. Писториус уточнил, что стране нужна новая техника и оружие из-за существующей в Европе военной угрозы «в двух часах лета» от Берлина

Писториус призвал Европу к оптимизму фразой про «грустную задницу»
Video

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу к более активному отношению к защите демократии, использовав цитату, которую приписал немецкому теологу Мартину Лютеру. Точный автор этих слов неизвестен.

«Грустной задницей радостно не пукнешь», — заявил Писториус на выступлении в Кобленце, подчеркнув, что постоянные жалобы на угрозы демократии не приносят результата и решающее значение имеет готовность самих граждан ее отстаивать.

По словам главы Минобороны ФРГ, в Европе существует военная угроза. Писториус отметил, что конфликт происходит «в двух часах лета» от Берлина, а действия России «не ограничиваются Украиной», поэтому Германия и другие европейские страны должны быть готовы к обороне.

Министр призвал общество воспринимать рост военных расходов как необходимую меру, указав на потребность страны в новой технике, вооружениях и материальных ресурсах для повышения обороноспособности на фоне возможного конфликта.

Писториус сравнил ситуацию в НАТО с кризисом в 20-летнем браке
Политика
Борис Писториус

Президент Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на страны НАТО ложью и бредом.

В частности, о подготовке к войне с Россией говорил президент Сербии Александр Вучич, генсек НАТО Марк Рютте называл альянс «следующей целью» Москвы, а в Дании и других странах ЕС допускали сценарии прямого военного столкновения. Путин отметил, что такие высказывания используются для нагнетания страха среди европейского населения.

Глава государства подчеркивал, что Москва не планирует нападение на НАТО и не угрожает Европе, а разговоры о «неизбежном конфликте» служат сиюминутным политическим интересам и не учитывают интересы граждан этих стран.

В Кремле ранее указывали, что активизация подобных заявлений совпала с обсуждением в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что образ России как угрозы используется для обоснования роста военных бюджетов.

