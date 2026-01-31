 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Писториус сравнил ситуацию в НАТО с кризисом в 20-летнем браке

Министр обороны считает, что Североатлантический альянс должен бороться за отношения, а не расходиться. Ранее Писториус потребовал от Трампа уважения к НАТО
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Разлад в НАТО сегодня напоминает ситуацию с кризисом в браке после 20 лет — такое сравнение привел министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND)

По словам Писториуса, те, кто столько прожил в браке, сталкиваются с кризисом доверия и отчуждения. Вариантов выхода из этого положения два: бежать или бороться за отношения.

«Можно либо расстаться, либо, если в отношениях, как и раньше, есть общий фундамент, конструктивно решать проблемы», — сказал глава Минобороны Германии, отвечая на вопрос о том, уверены ли в альянсе, что США поддержат членов блока в случае нападения.

Немецкий министр добавил, что уверен в наличии общего фундамента в НАТО, а также заявил, что от всех дискуссий внутри альянса выигрывает Москва.

Писториус назвал слова Трампа «неприличными» и потребовал уважения к НАТО
Политика
Борис Писториус

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Писториус добавил, что европейцы и американцы одинаково нужны друг другу, иначе США могут оказаться «между Россией и Китаем», что однозначно идет вразрез с интересами Вашингтона.

Сегодня в НАТО наблюдаются растущие внутренние разногласия, вызванные политикой президента США Дональда Трампа, различиями в подходах европейских стран и внешними вызовами. Эти противоречия касаются расходов на оборону, поддержки Украины и территориальных споров.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».

Ранее в интервью телеканалу Fox Business 22 января Трамп заявил, что союзники по НАТО не стали бы помогать США в случае необходимости. Комментируя участие солдат других стран альянса в миссиях в Афганистане, он подчеркнул, что американская сторона «никогда не нуждалась в них».

Писториус в ответ заявил, что испытывает большое уважение к роли США как союзника и это чувство должно быть взаимным. По словам главы Минобороны Германии, «Трамп опирается на неопределенность и страх для достижения своих целей», а те, кто боится, принимают неправильные решения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти высказывания Трампа «оскорбительными и по-настоящему пугающими».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кризисы НАТО Борис Писториус Германия Европа США
