 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в Европе

Развитие конфликта России и Европы сейчас маловероятно, но через пять лет возможна крупная война, если НАТО не будет наращивать военный потенциал, прогнозирует разведка Дании. Путин отвергал возможность нападения России на альянс
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

На данный момент Россия не готова вести войну с несколькими странами НАТО из-за конфликта на Украине, но если он завершится, потенциально возникает угроза для стран Североатлантического альянса, сообщает датская военная разведка

«Россия в ходе приблизительно шести месяцев сможет вести локальную войну в стране, граничащей с Россией; приблизительно двух лет — будет представлять реальную угрозу для некоторых или более стран НАТО <...> Балтийского региона; приблизительно пяти лет — может быть готовой к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются», — говорится в документе.

Одновременное ведение Москвой боевых действий на Украине и еще где-либо разведка Дании оценила как «маловероятный» сценарий.

Временные расчеты даны исходя из того, что НАТО не будет наращивать свой военный потенциал одновременно с Россией.

В разведке также полагают, что Москва вряд ли намерена атаковать Гренландию или Фарерские острова, поскольку рассматривает их «в североамериканском контексте» и «осознает, что конфликт с Соединенными Штатами будет иметь гораздо более серьезные последствия», чем с европейской страной. Новый президент США Дональд Трамп выражал желание сделать Гренландию частью своей страны, сейчас это датская территория. 

В ОДКБ заявили о наращивании сил НАТО на границе России и Белоруссии
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В западных странах неоднократно заявляли, что Россия в будущем может напасть на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, которая нужна западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу следует наращивать расходы на оборону и расширять производство вооружений, поскольку сейчас НАТО не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в будущем. По его словам, из-за этого через четыре-пять лет у блока могут быть проблемы.

Рютте также сказал, что сейчас НАТО «не нужно бояться» возможного нападения России, но в «в долгосрочной перспективе» есть поводы для беспокойства.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дания НАТО
Материалы по теме
Генсек НАТО обрадовался угрозе новых санкций Трампа против России
Политика
В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону
Политика
В Эстонии призвали избегать необоснованных призывов к расходам на оборону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из ФранцииПолитика, 04:48
Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра МинпромторгаОбщество, 04:33
Сийярто назвал полезной отмену на Украине запрета на переговоры с ПутинымПолитика, 04:08
В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в ЕвропеПолитика, 03:50
Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки чиновникам до 400%Политика, 03:35
Сеул объяснил дарение библиотеке на Сахалине глобуса с украинским КрымомПолитика, 03:13
Трамп заявил, что США не придется покупать сектор ГазаПолитика, 02:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в мартеОбщество, 02:40
Посол России направил протест Аргентине из-за досмотра машин дипмиссииПолитика, 02:13
Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на УкраинеПолитика, 01:58
В работе Telegram произошел сбойОбщество, 01:43
Польша сообщила о пролете над своей территорией военного самолета РоссииПолитика, 01:28
«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в конце матча плей-офф ЛЧСпорт, 01:13
Норвежский производитель лосося предложил награду за отлов пропавших рыбОбщество, 01:01