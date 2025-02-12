В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в Европе

Развитие конфликта России и Европы сейчас маловероятно, но через пять лет возможна крупная война, если НАТО не будет наращивать военный потенциал, прогнозирует разведка Дании. Путин отвергал возможность нападения России на альянс

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На данный момент Россия не готова вести войну с несколькими странами НАТО из-за конфликта на Украине, но если он завершится, потенциально возникает угроза для стран Североатлантического альянса, сообщает датская военная разведка

«Россия в ходе приблизительно шести месяцев сможет вести локальную войну в стране, граничащей с Россией; приблизительно двух лет — будет представлять реальную угрозу для некоторых или более стран НАТО <...> Балтийского региона; приблизительно пяти лет — может быть готовой к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются», — говорится в документе.

Одновременное ведение Москвой боевых действий на Украине и еще где-либо разведка Дании оценила как «маловероятный» сценарий.

Временные расчеты даны исходя из того, что НАТО не будет наращивать свой военный потенциал одновременно с Россией.

В разведке также полагают, что Москва вряд ли намерена атаковать Гренландию или Фарерские острова, поскольку рассматривает их «в североамериканском контексте» и «осознает, что конфликт с Соединенными Штатами будет иметь гораздо более серьезные последствия», чем с европейской страной. Новый президент США Дональд Трамп выражал желание сделать Гренландию частью своей страны, сейчас это датская территория.

В западных странах неоднократно заявляли, что Россия в будущем может напасть на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, которая нужна западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу следует наращивать расходы на оборону и расширять производство вооружений, поскольку сейчас НАТО не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в будущем. По его словам, из-за этого через четыре-пять лет у блока могут быть проблемы.

Рютте также сказал, что сейчас НАТО «не нужно бояться» возможного нападения России, но в «в долгосрочной перспективе» есть поводы для беспокойства.