Вучич заявил, что к войне с Россией готовятся «все»

Сербия, как и «все», готовится к возможной войне Европы с Россией, поскольку она «становится все более очевидной», заявил Вучич. Республике, по его словам, нужно укреплять свою армию. Россия не угрожает Европе, подчеркивал Кремль

«Все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

«С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — заключил Вучич.

Президент Сербии и ранее высказывал мысль о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией. По его мнению, европейские политики видят в Москве врага и в соответствующей атмосфере формируют правительства, так же был собран и действующий состав Еврокомиссии.

По словам Вучича, никто не готов воевать с Россией «на земле», и западные страны хотели бы вести войну дистанционно. «Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — говорил он.

К глобальным военным конфликтам готовится весь мир, а государства заняли выжидающую позицию, чтобы определиться, чью сторону принять, полагает президент Сербии.

Еврокомиссия ранее представила план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает кредиты, а также ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП. В результате участники блока смогут отступить от установленной правилами союза границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы аккумулировать €650 млрд на производство вооружений. Эти средства в первую очередь пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников, что в том числе укрепит боеспособность Украины. В марте Евросоюз также представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность–2030». Этот 23-страничный документ — рамочная основа плана ReArm Europe. В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке допускают сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на Европейском континенте, писал Bloomberg.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле.