 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Вучич заявил, что к войне с Россией готовятся «все»

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
Сербия, как и «все», готовится к возможной войне Европы с Россией, поскольку она «становится все более очевидной», заявил Вучич. Республике, по его словам, нужно укреплять свою армию. Россия не угрожает Европе, подчеркивал Кремль

«Все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — сказал Вучич.

Вучич не смог гарантировать дальнейший отказ от санкций против России
Политика
Александр Вучич

По его словам, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

«С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — заключил Вучич.

Президент Сербии и ранее высказывал мысль о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией. По его мнению, европейские политики видят в Москве врага и в соответствующей атмосфере формируют правительства, так же был собран и действующий состав Еврокомиссии.

По словам Вучича, никто не готов воевать с Россией «на земле», и западные страны хотели бы вести войну дистанционно. «Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — говорил он.

К глобальным военным конфликтам готовится весь мир, а государства заняли выжидающую позицию, чтобы определиться, чью сторону принять, полагает президент Сербии.

Еврокомиссия ранее представила план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает кредиты, а также ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП. В результате участники блока смогут отступить от установленной правилами союза границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы аккумулировать €650 млрд на производство вооружений. Эти средства в первую очередь пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников, что в том числе укрепит боеспособность Украины.

В марте Евросоюз также представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность–2030». Этот 23-страничный документ — рамочная основа плана ReArm Europe. В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке допускают сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на Европейском континенте, писал Bloomberg.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Вучич Сербия вооруженный конфликт
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Вучич не смог гарантировать дальнейший отказ от санкций против России
Политика
Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений
Политика
Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 11 ноя, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 11 ноя, 01:41
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33
Суд восстановил права российской компании на аналог лекарства AstraZeneca Бизнес, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Эксперты зафиксировали падение инвестиций в недвижимость России Недвижимость, 00:09
«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый пятый работоспособный россиянин — самозанятый. Что значит этот бумПодписка на РБК, 00:00
Договор на троих: почему маркетплейсам пока не удалось договоритьсяПодписка на РБК, 00:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов Финансы, 00:00
FA рассказал о решающей зиме в конфликте на Украине Политика, 11 ноя, 23:55
Баку выразил соболезнования Анкаре после крушения военного самолета Политика, 11 ноя, 23:51
Власти Германии нашли способ расторгнуть контракт по «Ямал СПГ» Бизнес, 11 ноя, 23:39
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 11 ноя, 23:27
Вучич заявил, что к войне с Россией готовятся «все» Политика, 11 ноя, 23:15
Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась Политика, 11 ноя, 23:08