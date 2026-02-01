Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля

Абу-Даби, ОАЭ (Фото: Ayman Haykal / Shutterstock)

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, запланированные на 1 февраля, могут не состояться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение украинского президента Владимира Зеленского, опубликованное в его телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, Киев ожидает дополнительную информацию от Вашингтона по поводу дальнейших шагов в переговорном процессе и надеется на новые встречи на следующей неделе.

«Украина готова работать во всех форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы встречи состоялись. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе и готовимся к ним», — заявил украинский лидер.

Официального подтверждения переноса встречи, назначенной на 1 февраля, не поступало.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел 23–24 января и был посвящен территориальному вопросу, однако компромисс достигнут не был. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Абу-Даби без участия США были запланированы на 1 февраля. В Вашингтоне допускали возможное подключение к встрече, но без участия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

После первых консультаций в ОАЭ Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что стороны «очень близки» к организации встречи президентов России и Украины. В случае прогресса переговоры могут продолжиться в Москве или Киеве, считают источники издания. Сам Зеленский отказался от визита в российскую столицу, несмотря на предложения гарантий безопасности. Украинский лидер ранее заявил, что территориальный вопрос остается единственным нерешенным пунктом мирного плана.

Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма частью России. Киев отказывается. США предлагали рассмотреть вариант создания свободной экономической зоны.