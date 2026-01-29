Москвичам пообещали продолжение снегопада до конца недели

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 29 января ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура останется на отметке около −10°C, влажность воздуха поднимется до 84%. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 3,9 м/с, усиливая холод. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, что соответствует нормальному уровню для этого времени года.

До конца недели москвичей ожидает стабильная зимняя погода. Дневные температуры будут варьироваться от −10°C до −8°C, тогда как ночные значения могут снизиться до −11°C. В течение недели возможны снегопады умеренной интенсивности, что создаст дополнительные трудности на дорогах. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-742 мм ртутного столба, оставаясь относительно неизменным.