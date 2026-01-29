 Перейти к основному контенту
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Текущий январь в столице стал самым снежным начиная с 1823 года. Об этом сообщается на сайте географического факультета МГУ.

«К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», — цитируется в сообщении заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии геофака МГУ Михаил Локощенко.

Рекордным количеством осадков в январе остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году по наблюдениям в Императорском Московском университете. Однако «наблюдения в столь далеком прошлом могли быть не полностью надежными», отмечается в сообщении.

Третье место в ряду наибольших зафиксированных значений январских осадков удерживает 2004 год, когда выпало 88,9 мм снега, говорится в сообщении.

Кроме того, в этом январе снежный покров достиг рекордного значения за 72 года работы Метеорологической обсерватории МГУ, отметили в вузе. Утром четверга его высота составила 59 см. До сих пор самыми высокими считались январские сугробы 1994 года — 57 см.

Аномальное количество осадков стало следствием «прохождения над Московским регионом глубоких и обширных циклонов с обостренными атмосферными фронтами», отметили в вузе. От средних значений отклоняется и температура воздуха: по данным Метеорологической обсерватории МГУ, ее среднемесячное значение составило минус 6,2 градуса, что на полтора градуса ниже климатической нормы.

