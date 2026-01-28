 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В Москве из-за снега снова выросла «Миусская дюна». Фоторепортаж

В центре Москвы выросла снежная «Миусская дюна»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Москве после сильных снегопадов на Миусской площади появился большой сугроб под названием «Миусская дюна».

Коммунальные службы сгребают снег с площади и с соседних улиц в один огромный сугроб.

Кучи со снегом в этом районе появляются в снежные зимы — коммунальщики останавливают движение между Миусской площадью и улицей Александра Невского, чтобы свозить туда снег.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Елена Наумова
Москва снег
