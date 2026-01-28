В Москве из-за снега снова выросла «Миусская дюна». Фоторепортаж

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Москве после сильных снегопадов на Миусской площади появился большой сугроб под названием «Миусская дюна».

Коммунальные службы сгребают снег с площади и с соседних улиц в один огромный сугроб.

Кучи со снегом в этом районе появляются в снежные зимы — коммунальщики останавливают движение между Миусской площадью и улицей Александра Невского, чтобы свозить туда снег.