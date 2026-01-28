В Москве из-за снега снова выросла «Миусская дюна». Фоторепортаж
В Москве после сильных снегопадов на Миусской площади появился большой сугроб под названием «Миусская дюна».
Коммунальные службы сгребают снег с площади и с соседних улиц в один огромный сугроб.
Кучи со снегом в этом районе появляются в снежные зимы — коммунальщики останавливают движение между Миусской площадью и улицей Александра Невского, чтобы свозить туда снег.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России