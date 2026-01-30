Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее, 16 января, глава государства по телефону обсудил обстановку в республике с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В ходе разговора стороны отметили общую заинтересованность в скорейшем снижении напряженности вокруг Ирана и в разрешении всех сопутствующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в республике, начались в Иране в конце декабря. На время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь.16 января Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей сообщил, что власти Ирана смогли подавить протесты.

Как сообщил агентству неназванный иранский чиновник, в ходе протестов в стране погибли не менее 5 тыс. человек, включая 500 силовиков. По данным властей Ирана, пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики, знакомых с закрытой статистикой, собранной для правительства, сообщил, что количество погибших при массовых протестах за 8 и 9 января могло достигнуть 30 тыс. человек.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек.

С начала беспорядков президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Тегерану нанесением ударов для поддержки протестующих. Кремль призвал Соединенные Штаты и Иран отказаться от применения силовых действий и сконцентрироваться на переговорных механизмах.