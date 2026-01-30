 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Сюжет
Протесты в Иране
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее, 16 января, глава государства по телефону обсудил обстановку в республике с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В ходе разговора стороны отметили общую заинтересованность в скорейшем снижении напряженности вокруг Ирана и в разрешении всех сопутствующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов
Политика
Фото:Morteza Nikoubazl / Reuters

Протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в республике, начались в Иране в конце декабря. На время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь.16 января Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей сообщил, что власти Ирана смогли подавить протесты.

Как сообщил агентству неназванный иранский чиновник, в ходе протестов в стране погибли не менее 5 тыс. человек, включая 500 силовиков. По данным властей Ирана, пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики, знакомых с закрытой статистикой, собранной для правительства, сообщил, что количество погибших при массовых протестах за 8 и 9 января могло достигнуть 30 тыс. человек.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек.

С начала беспорядков президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Тегерану нанесением ударов для поддержки протестующих. Кремль призвал Соединенные Штаты и Иран отказаться от применения силовых действий и сконцентрироваться на переговорных механизмах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Кремль Иран Али Лариджани встреча
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
Политика
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру
Политика
Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара Общество, 21:24
WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года Бизнес, 21:14
Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет Спорт, 21:12
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Политика, 21:09
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев Политика, 21:07
Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки Спорт, 21:06
В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках» Политика, 21:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру Политика, 20:45
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины Политика, 20:32
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа Экономика, 20:22
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом Финансы, 20:09
Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире Спорт, 20:08
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана Политика, 20:03