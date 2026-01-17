В Иране частично восстановили доступ в интернет

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

В Иране, где вспыхнули массовые протесты на фоне экономического кризиса, частично восстановлена интернет-связь, сообщает Bloomberg со ссылкой на местное агентство Mehr.

Доступ в интернет для некоторых пользователей восстановлен, передает Mehr, не уточнив, какие именно ограничения были сняты и получили ли граждане доступ к международным платформам.

В телеграм-канале Mehr пишет, что на местной платформе Rubika появилась возможность отправлять личные сообщения.

В стране также заработала функция отправки СМС для пользователей мобильных телефонов, сообщает Fars News Agency в X.

По данным сервиса NetBlocks, отслеживающего интернет-трафик, общий уровень доступа остается на уровне около 2% и «нет никаких признаков значительного восстановления», отмечает Bloomberg.

8 января на фоне беспорядков правительство Ирана отключило интернет и мобильную связь.

Американская SpaceX, принадлежащая Илону Маску, сделала спутниковый сервис Starlink в Иране бесплатным на фоне протестов и отключения интернета по всей стране, сообщал Bloomberg со ссылкой на источник. Протестующие продолжают пользоваться Starlink, но подключения доступны в приграничных городах, отмечал Reuters.

По информации The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп 13 января склонялся к тому, чтобы нанести удар по Ирану, и поручил Пентагону его подготовку, однако после консультаций с союзниками позиция Трампа, «похоже, изменилась». По словам американских чиновников, союзники США на Ближнем Востоке, Израиль и арабские страны предупредили Вашингтон, что сейчас неподходящее время для атаки.

Трамп, однако, утверждает, что сам себя убедил не бить по Ирану. По его словам, на его решение повлияла отмена ряда казней в республике. "У них было назначено более 800 казней через повешение на вчера. Они никого не казнили. Они отменили казни. Это оказало большое влияние», — пояснил он.

Материал дополняется