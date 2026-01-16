Путин и Пезешкиан обсудили деэскалацию напряженности вокруг Ирана

Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В разговоре по телефону президент Ирана Масуд Пезешкиан проинформировал российского лидера Владимира Путина об активных усилиях иранского руководства по стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций за скорейшее снижение напряженности вокруг Ирана и во всем регионе, а также за разрешение всех возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных сферах.

Разговор состоялся на фоне продолжающихся по всему Ирану с конца декабря массовых протестов, вызванных экономическими трудностями. Из-за ограничения доступа к интернету и мобильной связи установить точное число жертв беспорядков сложно. По данным агентства Reuters, при столкновениях погибли около 2,6 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал вмешательство американской армии в случае силового подавления протестов и не исключал военные удары по Ирану. 14 января он заявил, что получил из надежных источников информацию о прекращении гибели демонстрантов и отсутствии планов «казней». По данным The New York Times, в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с Трампом попросил отложить возможную атаку.

Как сообщали СМИ, Израиль через российскую сторону незадолго до начала протестов передал Тегерану заверения, что не планирует нападать первым, и получил аналогичные ответные гарантии. Израильский канал Kan связывал недавний разговор Нетаньяху с Путиным с попыткой предотвратить превентивный удар со стороны Ирана, который мог бы последовать, если бы Тегеран счел нападение Израиля неизбежным.

Иран обвиняет США и Израиль в организации протестов, а в иранском парламенте заявили, что в случае атаки территория Израиля и американские базы на Ближнем Востоке станут законными целями. В ответ Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, «которые они еще не видели».