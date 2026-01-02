 Перейти к основному контенту
В Чечне опровергли «новые сплетни» о госпитализации Кадырова

В Чечне опровергли информацию о госпитализации главы республики Рамзана Кадырова.

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале видео с Кадыровым. В нем мужчины поздравляют друг друга с Новым годом. «В Новый год с новыми сплетнями», — говорит в ролике Дудаев.

Кадыров подтвердил, что 2 января посетил пятничную молитву, а днем ранее занимался отправкой военной техники бойцам военной операции. Дудаев назвал слухи о плохом здоровье главы Чечни вбросом. «Настрой боевой», — ответил Кадыров на вопрос о состоянии своего здоровья.

Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти
Общество

В середине декабря Кадыров признался, что у него «здоровье отменное», при этом он не хотел бы жить до старости, а желал бы «покинуть этот мир, пока всеми любим». Он также добавил, что «сыт по горло» властью.

В мае глава Чечни опубликовал видео с рассуждениями о жизни и смерти и в подписи к нему призвал не тратить жизни на распространение «пустых слухов» и сеяние смуты. «Все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, не болезнь и не угроза укорачивают жизнь», — подчеркнул он.

Валерия Доброва
Рамзан Кадыров болезни состояние здоровья опровержение
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
