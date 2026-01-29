 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров вошел в делегацию на переговорах Путина с президентом ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 29 января. В Кремле уточняли, что лидеры двух стран обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.

Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров
Политика
Рамзан Кадыров

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, при этом российская и украинская делегация контактировали напрямую. Накануне эмиратский лидер встретился с переговорщиками и пожелал им успехов. Позднее МИД ОАЭ оценил встречу как «беспрецедентную».

25 января шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева — он передал приветствие от президента Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров.

По данным «РИА Новости», Дмитриев также примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
