Кадыров вошел в делегацию на переговорах Путина с президентом ОАЭ

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 29 января. В Кремле уточняли, что лидеры двух стран обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, при этом российская и украинская делегация контактировали напрямую. Накануне эмиратский лидер встретился с переговорщиками и пожелал им успехов. Позднее МИД ОАЭ оценил встречу как «беспрецедентную».

25 января шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева — он передал приветствие от президента Путина и поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров.

По данным «РИА Новости», Дмитриев также примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ.