В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации

Video

Экс-руководитель администрации главы Чечни Ибрагим Закриев опубликовал видео с Рамзаном Кадыровым во время его инспекции по Грозному.

«Забыл сказать, что я не в больнице», — сказал он на ролике.

Ранее Кадыров призвал усилить противодействие распространяемой в Интернете фейковой информации. «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю», — говорил он накануне.

Кадырову 49 лет.