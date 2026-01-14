В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации
Экс-руководитель администрации главы Чечни Ибрагим Закриев опубликовал видео с Рамзаном Кадыровым во время его инспекции по Грозному.
«Забыл сказать, что я не в больнице», — сказал он на ролике.
Ранее Кадыров призвал усилить противодействие распространяемой в Интернете фейковой информации. «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю», — говорил он накануне.
Кадырову 49 лет.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»