Исследования климата в Гренландии оказались под угрозой из-за Трампа

Bloomberg: исследования климата в Гренландии оказались под угрозой из-за Трампа
Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС
Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

Высказывания президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии испортили отношения между американскими и гренландскими исследователями, которые занимались изучением климата острова. Об этом со ссылкой на ученых сообщает Bloomberg.

Так, климатическую программу, которую вели исследователи из Гренландии и США, приостановили «по взаимному согласию» из-за напряженности, возникшей между Данией, которой принадлежит остров, и США, рассказал заслуженный профессор экологических исследований Дартмутского колледжа Росс Вирджиния. Работу над некоторыми проектами, по словам другого анонимного ученого, прекратили еще до разговоров Трампа об аннексии Гренландии.

Reuters узнал о беседе США, Дании и Гренландии по безопасности в Арктике
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Большую часть работ финансировал Национальный научный фонд США. Он поддерживал станцию «Саммит», где работали американские исследователи. Они сотрудничали с гренландскими учеными и научными сообществами. На данный момент фонд спонсирует 19 активных проектов в Гренландии на общую сумму $26 млн.

Основное беспокойство, по словам океанолога из Гарвардского университета Фиаммы Странео, вызывают еще не реализованные проекты. Их старт осложняется тем, что гренландцы насторожены из-за действий Трампа и опасаются его влияния на политику острова.

Летом 2025 Гренландия создала отдельную программу по изучению климата острова. Если США решит отправить туда свою группу ученых, то они будут работать исключительно на американских объектах и не станут контактировать с гренландскими и датскими исследователями, рассказал Вирджиния.

Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С начала января Трамп снова заговорил о своих притязаниях на Гренландию. Он заявил, что в противном случае остров захватят Россия или Китай, и «НАТО должны это понимать». The Wall Street Journal утверждал, что на позицию Трампа по Гренландии повлял его успех в Венесуэле. Приобретение острова является для Трампа частью масштабного стремления к территориальному расширению США.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отвергает.

В последнее время риторика Трампа смягчилась. Показательной стала отмена планов президента США ввести пошлины на товары из восьми европейских стран, если они не дадут США взять под контроль Гренландию. К такому решению Трампа подтолкнула встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам американского лидера, на ней удалось сформировать «основу для будущего соглашения в отношении всего Арктического региона».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

