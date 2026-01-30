 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Захарова пообещала позже прокомментировать предстоящую встречу в Абу-Даби

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

МИД на данный момент не комментирует предстоящий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока. Обязательно это сделаем, но чуть позже», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, представлявшие США на переговорах по Украине, не примут участие в ближайшем раунде.

По словам Рубио, присутствие США на переговорах возможно, «но это будут не Стив и Джаред». Госсекретарь добавил, что переговоры планируется продолжить на этой неделе, «на этот раз в двустороннем формате».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры ориентировочно пройдут 1 февраля в Абу-Даби. Также об этой дате сообщало издание Axios.

О чем делегации России, Украины и США договорились в Абу-Даби
Политика
Фото:Reuters

Переговоры представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января. Все три стороны оценили встречу как конструктивную. От России в переговорах участвовали представители Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с октября 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров отметил наличие множества проблемных вопросов и подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

В Кремле настаивают, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для Москвы принципиальное значение.

