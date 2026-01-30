В Госдуме рассказали о планах предложить мораторий на блокировку Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуме 2 февраля планируют рассмотреть законопроект о бессрочном моратории на блокировку социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом РБК рассказали депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и Сергей Обухов.

Проект внесет поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». «Нужен баланс между безопасностью и конституционными правами. Сейчас явный дисбаланс. И нужно не просто ведомственное регулирование через инструкции и приказы, а обозначение проблемы на законодательном уровне», — отметил Обухов в беседе с РБК.

Он также добавил, что задача законопроекта заключается еще и в том, чтобы побудить исполнительную власть вступить в диалог с обществом, а «не отмахиваться фразами «в интересах безопасности». Такой диалог позволит найти баланс между соблюдением прав людей и вопросами безопасности. «Нужно снижать уровень цифровой тревожности в обществе», — заключил депутат.

Несмотря на замедление WhatsApp и Telegram, они по-прежнему остаются самыми популярными мобильными приложениями в России. По месячному охвату пользователей лидирует WhatsApp: в декабре 2025 года им хотя бы однажды воспользовались 94,4 млн россиян. Наиболее высокий среднесуточный показатель демонстрирует Telegram — 74,3 млн пользователей.

В ноябре прошлого года месячный охват WhatsApp составлял 95 млн россиян, а среднесуточный показатель у WhatsApp достигал 80 млн человек. В исследовании, проведенном Meadiascope, учитывались данные по всем городам России в аудитории старше 12 лет. Показатели WhatsApp упали за последние месяцы после того, как власти приняли меры по частичному ограничению работы мессенджера.

В августе в России частично ограничили звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками. В Госдуме считают, что полностью WhatsApp могут заблокировать в России до конца 2026 года. При этом там не увидели смысла в обсуждении возможной блокировки Telegram.