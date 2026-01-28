 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
WhatsApp продолжил терять пользователей в России

Мессенджер WhatsApp потерял долю среди пользователей в России на фоне ограничений, но остался лидером по месячному охвату. По среднесуточному показателю посещений лидирует Telegram
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram остаются самыми популярными мобильными приложениями в стране, следует из данных Mediascope за декабрь 2025 года. На третьем месте находится Max.

WhatsApp лидирует по месячному охвату — в прошлом месяце им хотя бы раз воспользовались 94,4 млн россиян. Telegram использовали 93,6 млн человек, Max — 70 млн. По среднесуточному показателю посещений лидирует Telegram — 74,3 млн против 69,8 млн у WhatsApp и 42 млн у Max.

Еще в ноябре месячный охват WhatsApp составлял 95 млн россиян, в июне — 97 млн. Среднесуточный показатель у WhatsApp достигал в июне 83,6 млн пользователей, в ноябре — 80 млн.

В исследовании учитывались данные по всем городам России в аудитории старше 12 лет, которые пользовались как мобильными, так и десктопными версиями приложений.

Показатели WhatsApp упали за последние месяцы после того, как власти приняли меры по частичному ограничению работы мессенджера.

Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым»
Технологии и медиа
Павел Дуров

13 августа Роскомнадзор объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в WhatsApp и Telegram, объяснив это борьбой с мошенниками. В МВД на фоне этого заявили, что за полгода через эти мессенджеры было совершено не менее 142 тыс. преступлений. В министерстве рассказали, что эти приложения являются средством вербовки граждан России украинскими спецслужбами, и напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время переписок.

В Госдуме считают, что полностью WhatsApp могут заблокировать в России до конца 2026 года. При этом там не увидели смысла в обсуждении возможной блокировки Telegram.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва
Whatsapp Telegram мессенджеры Мессенджер Max
