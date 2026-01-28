WhatsApp продолжил терять пользователей в России
Мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram остаются самыми популярными мобильными приложениями в стране, следует из данных Mediascope за декабрь 2025 года. На третьем месте находится Max.
WhatsApp лидирует по месячному охвату — в прошлом месяце им хотя бы раз воспользовались 94,4 млн россиян. Telegram использовали 93,6 млн человек, Max — 70 млн. По среднесуточному показателю посещений лидирует Telegram — 74,3 млн против 69,8 млн у WhatsApp и 42 млн у Max.
Еще в ноябре месячный охват WhatsApp составлял 95 млн россиян, в июне — 97 млн. Среднесуточный показатель у WhatsApp достигал в июне 83,6 млн пользователей, в ноябре — 80 млн.
В исследовании учитывались данные по всем городам России в аудитории старше 12 лет, которые пользовались как мобильными, так и десктопными версиями приложений.
Показатели WhatsApp упали за последние месяцы после того, как власти приняли меры по частичному ограничению работы мессенджера.
13 августа Роскомнадзор объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в WhatsApp и Telegram, объяснив это борьбой с мошенниками. В МВД на фоне этого заявили, что за полгода через эти мессенджеры было совершено не менее 142 тыс. преступлений. В министерстве рассказали, что эти приложения являются средством вербовки граждан России украинскими спецслужбами, и напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время переписок.
В Госдуме считают, что полностью WhatsApp могут заблокировать в России до конца 2026 года. При этом там не увидели смысла в обсуждении возможной блокировки Telegram.
