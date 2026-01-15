В Госдуме назвали срок окончательной блокировки WhatsApp в России

Депутат Свинцов: WhatsApp могут заблокировать в России до конца года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Роскомнадзор может окончательно заблокировать WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) в России до конца 2026 года. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) в разговоре с ТАСС.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. <...> Вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал Свинцов.

По словам депутата, большинство его друзей и знакомых перестали пользоваться мессенджером, так как перешли в Telegram или национальный мессенджер Max.

В середине августа 2025 года Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram. Как объяснили в ведомстве, мессенджеры выступают площадкой для «вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре 2025 года Роскомнадзор начал частичное ограничение этих платформ для «противодействия преступникам», а в декабре пригрозил полностью заблокировать WhatsApp, если тот продолжит не выполнять требования российского законодательства. В ответ компания сообщила, что намерена бороться за российскую аудиторию.