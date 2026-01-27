 Перейти к основному контенту
В Госдуме не увидели смысла в обсуждении возможной блокировки Telegram

Депутат Боярский: обсуждение возможной блокировки Telegram не имеет смысла
Сообщать информацию о возможной блокировке Telegram и других сервисов в России может только РКН, депутатам же спекулировать на этой теме бессмысленно, заявил Боярский. Ранее о постепенной блокировке сообщили депутат и сенатор
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Только Роскомнадзор (РКН) может сообщать информацию о возможной блокировке Telegram и других сервисов в России, депутатам и СМИ не следует спекулировать на этой теме. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — сказал Боярский.

В Госдуме объяснили причины ограничений Telegram и WhatsApp
Общество
Сергей Боярский

В прошлом августе Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщала, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram. РКН впоследствии заявил РБК, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин вновь заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Российские пользователи в середине месяца жаловались на сбой в работе Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Зыкина
Telegram блокировка мессенджера Госдума Сергей Боярский
Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram
Политика
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым»
Технологии и медиа
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Политика
