Военная операция на Украине
0

Глава МИД Люксембурга призвал Украину не ставить ультиматумы Евросоюзу

Сюжет
Военная операция на Украине
Ксавье Беттель
Ксавье Беттель (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Украина не может ставить безальтернативные условия по вступлению в Евросоюз в 2027 году, заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге. Его слова приводит The Guardian.

«Я только что услышал, что президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что они должны стать членом [ЕС] уже в следующем году. Я неоднократно ему говорил: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах», — сказал Беттель.

Он также подчеркнул, что существует ряд правил — Копенгагенские критерии (четыре политических, экономических и административных условия), стороны обязаны соблюдать упомянутые выше правила. «Мы не можем говорить, что для одних есть критерии, а для других — нет», — добавил Беттель.

Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году
Политика
Фридрих Мерц

Копенгагенские критерии — это условия членства стран в ЕС, установленные Европейским советом на саммите в Копенгагене в 1993 году. Пункты определяют политические и экономические требования для стран, желающих вступить в ЕС, среди которых, создание стабильных институтов, гарантирующих демократию, рыночная экономика, способность внедрять правовую систему и правила ЕС.

16 января Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Киев согласен заключить с Москвой мирное соглашение, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза до 1 января 2027 года. Газета также сообщала, что европейские страны видят членство Украины в ЕС с ограниченными правами, например, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Однако Зеленский подчеркивал, что Украина согласна исключительно на полноправное членство, а не на промежуточный или ограниченный статус.

The Washington Post сообщала, что некоторые члены Евросоюза, в первую очередь Венгрия, выступают против перспективы вступления Украины в ЕС в 2027 году. Такой сценарий, в частности, исключил канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив, что подобные процессы обычно длятся несколько лет. Вместе с тем, он отметил, что у Украины должна быть перспектива вступления в ЕС.

В Москве ранее заявляли, что возможное вступление Киева в Евросоюз — это его суверенное право.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Ксавье Беттель Евросоюз Владимир Зеленский Люксембург Украина
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
