 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа

Сопредседатель «АдГ» назвала «роковым» решение о запрете российского газа
Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель осудила решение Евросоюза о запрете поставок газа из России и назвала его роковым. Об этом она высказалась на заседании бундестага по внешней политике, передает ZDFheute.

«Ваше правительство поддерживает роковое решение ЕС о запрете в будущем импорта выгодного природного газа из России», — заявила она. Вайдель утверждает, что новая зависимость от дорогого американского СПГ — неэффективное и «крайне опасное» решение.

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 2027 года. Также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября следующего года. В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;
  • для компаний — не менее €40 млн, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

Reuters узнал о послаблениях в проекте ЕС по отказу от газа из России
Политика
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

При этом Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель в случае, если в странах объявят чрезвычайную ситуацию.

К 1 марта странам Евросоюза предстоит подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Странам нужно будет уведомить другие правительства и ЕК о любых оставшихся контрактах на поставки российского газа.

В Кремле отметили, что отказ от поставок российского газа поставит страны Евросоюза в зависимость от США. «Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С конца 2022 года в Евросоюзе действует потолок цен на российскую нефть. Импорт топлива выше этой стоимости запрещен. В 2022 году была установлена предельная цена $60 за баррель. В сентябре прошлого года потолок снизили до $47,6, а с 1 февраля он будет составлять $44,1.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Германия Альтернатива для Германии газ Евросоюз
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы
Политика
Орбан пообещал не допустить запрета на импорт газа и нефти из России
Политика
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой Политика, 14:46
В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз Общество, 14:40
Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений Спорт, 14:37
Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола Спорт, 14:35
Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям Политика, 14:35
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно Спорт, 14:32
Как бухгалтерская цена доли ООО стала материальной выгодой в 2026 году Компании, 14:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3 Общество, 14:28
В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа Политика, 14:25
Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа Политика, 14:23
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС Общество, 14:20
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция Политика, 14:18
Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров Политика, 14:18
У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд Политика, 14:17