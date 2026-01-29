Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель осудила решение Евросоюза о запрете поставок газа из России и назвала его роковым. Об этом она высказалась на заседании бундестага по внешней политике, передает ZDFheute.

«Ваше правительство поддерживает роковое решение ЕС о запрете в будущем импорта выгодного природного газа из России», — заявила она. Вайдель утверждает, что новая зависимость от дорогого американского СПГ — неэффективное и «крайне опасное» решение.

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 2027 года. Также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября следующего года. В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;

для компаний — не менее €40 млн, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

При этом Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель в случае, если в странах объявят чрезвычайную ситуацию.

К 1 марта странам Евросоюза предстоит подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Странам нужно будет уведомить другие правительства и ЕК о любых оставшихся контрактах на поставки российского газа.

В Кремле отметили, что отказ от поставок российского газа поставит страны Евросоюза в зависимость от США. «Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С конца 2022 года в Евросоюзе действует потолок цен на российскую нефть. Импорт топлива выше этой стоимости запрещен. В 2022 году была установлена предельная цена $60 за баррель. В сентябре прошлого года потолок снизили до $47,6, а с 1 февраля он будет составлять $44,1.