Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Отказ Европы от поставок газа из России поставит страны континента в зависимость от США и лишит их возможности диверсифицировать поставки. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это их проблемы. Они же все время говорили о диверсификации поставок газа. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации», — сказал Песков.

«То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа и <...> обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа. В первую очередь Соединенных Штатов», — добавил он.

