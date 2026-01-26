 Перейти к основному контенту
0

ЕС решил полностью запретить газ из России

Сюжет
Война санкций
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года. Также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления постановления в силу. Это произойдет на следующий день после публикации документа в журнале ЕС.

Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;
  • для компаний — не менее €40 млн или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
