Reuters узнал о послаблениях в проекте ЕС по отказу от газа из России

Документ по отказу ЕС от импорта российского газа подразумевает проверки поставок. Как узнал Reuters, план снимет такие обязательства с США, Норвегии, Катара, Великобритании, Алжира и Нигерии

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Европейский союз освободит газ ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках готовящегося запрета на российский газ, сообщает Reuters, ознакомившись с проектом документа Еврокомиссии.

26 января Совет ЕС утвердил полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года.

Для соблюдения запрета блок будет проводить процедуру «предварительного разрешения» поставок СПГ. Это значит, что компании должны предоставить европейским таможенным органам доказательства страны происхождения газа за пять дней до его прибытия в ЕС.

Однако это требование не будет применяться к основным существующим поставщикам и к странам, где ЕС считает низким риск попадания российского газа в их экспорт. Речь идет о странах, которые сами отказались от российского газа или не имеют импортной инфраструктуры, через которые российские поставки могли бы попасть в ее сеть.

Под исключения, согласно проекту документа, попадают США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.

Согласно плану ЕС, за нарушение запрета европейским компаниям будет грозить штраф в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру, или 300% от оборота по сделкам.

Словацкий премьер Роберт Фицо после утверждения плана заявил, что Венгрия и Словакия подадут в Суд ЕС два отдельных иска из-за решения Евросовета запретить импорт российского газа. Премьер Венгрии Виктор Орбан также заявил о намерении бороться с запретом на импорт российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Европы от поставок газа из России поставит страны континента в зависимость от США и лишит их возможности диверсифицировать поставки. Он объяснил, что США продают газ «очень задорого», что приведет к негативным последствиям для промышленности европейских стран.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент Владимир Путин.