Общество⁠,
0

В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии

В Мурманской области начали работы по установке пяти постоянных опор линии электропередачи (ЛЭП), обрушившихся 23 января и вызвавших массовые перебои с энергоснабжением, сообщила в телеграм-канале пресс-служба компании «Россети Северо-Запад».

«Сегодня вертолетом доставили пятую опору. <...> Начинаем установку первой постоянной опоры», — говорится в сообщении.

Все необходимые конструкции уже на месте, идет подготовка фундамента и проводов, добавили представители компании.

В Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута
Общество
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП, что привело к частичным отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске. Власти связали аварию с образованием гололеда и изморози. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). 25 января в регионе был введен режим ЧС, через два дня режим ЧС сняли. Во вторник, 27 января, Минэнерго отчиталось о восстановлении энергоснабжения потребителей в регионе.

Восстановление ЛЭП осложнили неблагоприятная погода и сложный рельеф, включая крутые подъемы. Губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала РБК отметил, что доставка техники и материалов к месту аварии стала серьезным вызовом для аварийных служб.

