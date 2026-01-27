Подачу электричества в Мурманской области восстановили

Фото: Губернатор Чибис / Telegram

Минэнерго сообщило, что энергоснабжение потребителей в Мурманской области восстановлено.

«Благодаря слаженной работе специалистов ПАО «Россети Северо-Запад» к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительный работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

23 января Мурманск и Североморск остались без электричества в результате обрушения пяти опор ЛЭП из-за непогоды. Авария произошла на сетях ПАО «Россети Северо-Запад». Предварительной причиной ЧП мэр Мурманска Иван Лебедев назвал «образование гололеда и изморози».

Позднее решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области был введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность; максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев, возможный штраф — в размере дохода осужденного за период до года).

По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание ЛЭП и не приняли мер после возникновения аварийных ситуаций.

Утром 27 января Чибис сообщил, что энергетики смонтировали ЛЭП на временных опорах и начали подавать напряжение в тестовом режиме.