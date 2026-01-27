 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подачу электричества в Мурманской области восстановили

Фото: Губернатор Чибис / Telegram
Фото: Губернатор Чибис / Telegram

Минэнерго сообщило, что энергоснабжение потребителей в Мурманской области восстановлено.

«Благодаря слаженной работе специалистов ПАО «Россети Северо-Запад» к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительный работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как выглядят ЛЭП, из-за которых отключился свет в Мурманске. Видео
Общество

23 января Мурманск и Североморск остались без электричества в результате обрушения пяти опор ЛЭП из-за непогоды. Авария произошла на сетях ПАО «Россети Северо-Запад». Предварительной причиной ЧП мэр Мурманска Иван Лебедев назвал «образование гололеда и изморози».

Позднее решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области был введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность; максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев, возможный штраф — в размере дохода осужденного за период до года).

Чибис рассказал о ситуации в Мурманске на фоне морозов и блэкаута
Политика

По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание ЛЭП и не приняли мер после возникновения аварийных ситуаций.

Утром 27 января Чибис сообщил, что энергетики смонтировали ЛЭП на временных опорах и начали подавать напряжение в тестовом режиме.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Мурманская область Мурманск Минэнерго электроэнергия отключение электричества Андрей Чибис
Материалы по теме
В Мурманской области для ЛЭП поставят временные деревянные опоры
Общество
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП
Общество
Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве Общество, 13:28 
Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет Инвестиции, 13:27
МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности Общество, 13:22
Стабильность накануне роста: рынок игристого в России в 2025 году Вино, 13:21
ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса Общество, 13:18
Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах Общество, 13:16
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом Спорт, 13:07
Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов Политика, 13:06
Минцифры назвало регионы с максимальным спросом на IT-ипотеку Недвижимость, 13:04
Акции Puma взлетели на 20% на новости о продаже ее доли китайской Anta Инвестиции, 12:51
Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники Политика, 12:51
Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада Общество, 12:50
Как правильно кататься на тюбинге и не навредить здоровью Life, 12:47