В Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Власти Мурманской области сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с авариями на линиях электропередачи, оставившими часть региона без света, сообщает губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале.

«Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор», — говорится в сообщении.

Ранее Чибис сообщил, что специалисты полностью восстановили электроснабжение в Мурманске и Североморске, на данный момент необходима лишь «точечная донастройка», уточнил глава региона. Штатно работает и общественный транспорт. Энергетики продолжают устанавливать основные опоры, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом, в среду привезут еще одну.

Кроме того, 28 января будет завершено восстановление уличного освещения в двух городах.

В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Чибис также предупредил, что некоторые учебные учреждения продолжат работать дистанционно, чтобы обеспечить дополнительное время для подготовки к учебному процессу.

Массовые отключения электроэнергии на линиях «Россетей» начались в Мурманске и Североморске вечером 23 января. В тот же день в регионе ввели режим повышенной готовности, у части потребителей, включая многоквартирные дома, ограничили электричество. На следующий день Чибис уточнил, что по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор.

25 января в регионе ввели режим ЧС в связи с длительным восстановлением энергоснабжения, что было вызвано непогодой и сложным рельефом местности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Мурманская область чрезвычайная ситуация Андрей Чибис
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
