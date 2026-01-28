МВД Украины сообщило о розыске бывшего главы СБУ Баканова

Иван Баканов (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

МВД Украины разыскивает бывшего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, чтобы пригласить его на заседание комиссии Верховной рады по расследованию коррупции. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Гончаренко опубликовал ответ министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В документе указано, что полицейские продолжают поиски Баканова. «Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ТСК (Временная следственная комиссия Верховной рады Украины. — РБК) 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова — дайте знать. Потому что мы его очень ждем», — написал Гончаренко.

В 2020 году в отношении Баканова, который на тот момент занимал пост главы СБУ, возбудили уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении властью и госизмене. В июле 2022 года президент Владимир Зеленский отправил Баканова в отставку. Его отстранили от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ, предусматривающей ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей.

В января 2026 года бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Баканову, когда тот возглавлял СБУ. По его словам, за отдельную плату ведомство помогало бизнесу. Также он обвинил Баканова в «торговле санкциями СНБО»: использовании схем отсрочки ограничений или давлении на бизнес в обмен на взятки.

В ответ экс-глава СБУ назвал обвинения в коррупции «попыткой дискредитации Владимира Зеленского» и дестабилизацией ситуации в Верховной раде.

Баканов — друг детства Зеленского, работал юристом «Студии Квартал 95». С декабря 2017 года по май 2019 года Баканов был главой партии «Слуга народа», во время предвыборной кампании Зеленского возглавлял его штаб.