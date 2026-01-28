 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МВД Украины сообщило о розыске бывшего главы СБУ Баканова

Иван&nbsp;Баканов
Иван Баканов (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

МВД Украины разыскивает бывшего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, чтобы пригласить его на заседание комиссии Верховной рады по расследованию коррупции. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Гончаренко опубликовал ответ министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В документе указано, что полицейские продолжают поиски Баканова. «Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ТСК (Временная следственная комиссия Верховной рады Украины. — РБК) 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова — дайте знать. Потому что мы его очень ждем», — написал Гончаренко.

Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
Политика
Иван Баканов

В 2020 году в отношении Баканова, который на тот момент занимал пост главы СБУ, возбудили уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении властью и госизмене. В июле 2022 года президент Владимир Зеленский отправил Баканова в отставку. Его отстранили от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ, предусматривающей ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей.

В января 2026 года бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Баканову, когда тот возглавлял СБУ. По его словам, за отдельную плату ведомство помогало бизнесу. Также он обвинил Баканова в «торговле санкциями СНБО»: использовании схем отсрочки ограничений или давлении на бизнес в обмен на взятки.

В ответ экс-глава СБУ назвал обвинения в коррупции «попыткой дискредитации Владимира Зеленского» и дестабилизацией ситуации в Верховной раде.

Баканов — друг детства Зеленского, работал юристом «Студии Квартал 95». С декабря 2017 года по май 2019 года Баканов был главой партии «Слуга народа», во время предвыборной кампании Зеленского возглавлял его штаб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Карева
СБУ Алексей Гончаренко Верховная рада Украины полиция розыск
Материалы по теме
Бизнесмен рассказал о взятках экс-главе СБУ Баканову
Политика
Зеленский назначил нового замглавы СБУ и сменил руководство двух областей
Политика
Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43