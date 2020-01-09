На Украине завели уголовное дело против главы Службы безопасности

Ранее Зеленский пообещал уволить Ивана Баканова в случае предоставления доказательств его общения с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом

Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, подозреваемого в злоупотреблении властью и госизмене. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей».

Материалы уголовного дела направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины для изучения и проведения досудебного расследования, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее с жалобой на главу СБУ обратился гражданин, имя которого не уточнялось. Истец усмотрел в действиях Баканова признаки уголовных преступлений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а также другим статьям УК Украины. В начале ноября Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил жалобу в отношении Баканова, обязав НАБУ также открыть уголовное дело.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить главу Службы безопасности Украины Баканова в случае предоставления доказательств его общения с экс главным военным прокурором Анатолием Матиосом. По словам главы государства, он негативно относится к слухам о том, что Матиос, который был уволен в начале сентября 2019 года, проводит консультации для главы СБУ. Матиос был назначен заместителем генпрокурора 24 июня 2014 года, а 26 августа стал главным военным прокурором. В апреле сообщалось о его возможном побеге из страны, предположительно из-за конфликта с президентом Петром Порошенко, который проходит свидетелем по нескольким делам. Позже главный военный прокурор опроверг информацию о своем побеге за границу, связав сообщения с «пропагандистскими российскими СМИ».

Ранее украинский журналист программы «Схемы» «Радио Свобода» Михаил Ткач сообщил, что глава СБУ отдыхает на праздниках в Куршевеле. По его данным, Баканова видели на горнолыжном курорте Мерибель, Ткач также опубликовал в Facebook несколько фото.