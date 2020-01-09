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На Украине завели уголовное дело против главы Службы безопасности
Ранее Зеленский пообещал уволить Ивана Баканова в случае предоставления доказательств его общения с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, подозреваемого в злоупотреблении властью и госизмене. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей».

Материалы уголовного дела направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины для изучения и проведения досудебного расследования, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее с жалобой на главу СБУ обратился гражданин, имя которого не уточнялось. Истец усмотрел в действиях Баканова признаки уголовных преступлений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а также другим статьям УК Украины. В начале ноября Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил жалобу в отношении Баканова, обязав НАБУ также открыть уголовное дело.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить главу Службы безопасности Украины Баканова в случае предоставления доказательств его общения с экс главным военным прокурором Анатолием Матиосом. По словам главы государства, он негативно относится к слухам о том, что Матиос, который был уволен в начале сентября 2019 года, проводит консультации для главы СБУ. Матиос был назначен заместителем генпрокурора 24 июня 2014 года, а 26 августа стал главным военным прокурором. В апреле сообщалось о его возможном побеге из страны, предположительно из-за конфликта с президентом Петром Порошенко, который проходит свидетелем по нескольким делам. Позже главный военный прокурор опроверг информацию о своем побеге за границу, связав сообщения с «пропагандистскими российскими СМИ».

Ранее украинский журналист программы «Схемы» «Радио Свобода» Михаил Ткач сообщил, что глава СБУ отдыхает на праздниках в Куршевеле. По его данным, Баканова видели на горнолыжном курорте Мерибель, Ткач также опубликовал в Facebook несколько фото.

Запись в facebook пользователя Mykhailo Tkach

29 августа Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Совета безопасности. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226. Во время предвыборной кампании Зеленского Баканов руководил его предвыборным штабом и возглавлял партию «Слуга народа».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: СБУ, Украина, уголовное дело
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