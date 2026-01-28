Сийярто: пока мы в правительстве, Украина не будет членом Евросоюза

Петер Сийярто (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что позиция Будапешта является единственным препятствием для вступления Украины в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Венгрия — единственное препятствие для членства Украины в ЕС. Это чистая правда», — написал он. Сийярто объяснил, что Украина не будет членом Евросоюза до тех пор, пока у власти остается правящая партия, включая премьер-министра страны Виктора Орбана. По его словам, украинцы втянут в военный конфликт Евросоюз, а вслед за ним и Венгрию.

«Они забрали бы деньги европейцев, включая венгров, и направили их на Украину. Своим некачественным зерном они разорили бы наших фермеров, а украинская мафия превратила бы нас в транзитный коридор», — добавил Сийярто. Он также заявил, что оппозиционная Партия уважения и свободы выступает за вступление Украины в Евросоюз, поэтому дальнейшую ее судьбу определят парламентские выборы, которые пройдут 12 апреля.

На прошлой неделе о вступлении Украины в ЕС высказался Орбан. Он заявил, что в ближайшие сто лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за вступление Украины в организацию. По его словам, Киев рассчитывает на появление в правительстве проукраинских представителей, которые продвинут идею о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия сохраняет жесткую позицию по членству Украины в ЕС. В ноябре 2025 года глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что при действующем национальном правительстве и премьер-министре Орбане Будапешт не поддержит интеграцию Украины. Для вступления Украины в ЕС требуется согласие всех стран-членов, при этом Кремль считает решение о вступлении в Евросоюз суверенным правом Киева.

Орбан также заявил, что его страна намерена отстаивать национальные интересы и бороться с запретом на импорт российских энергоресурсов. Премьер отметил, что страна не допустит, чтобы «Украину в течение двух лет втолкнули в Европейский союз, попирая законы ЕС».