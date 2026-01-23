 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие сто лет

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

В ближайшие сто лет Венгрия не позволит Украине стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС, передает Promenad 24.

«В ближайшие сто лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС», — подчеркнул Орбан.

По словам венгерского премьера, Киев рассчитывает на проукраинское правительство в Венгрии для продвижения членства в ЕС.

Орбан ответил Зеленскому на совет «дать подзатыльник Виктору»
Политика
Виктор Орбан

Венгрия сохраняет жесткую позицию по членству Украины в ЕС. В ноябре 2025 года глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что при действующем национальном правительстве и премьер-министре Орбане Будапешт не поддержит интеграцию Украины.

Сийярто также раскритиковал ЕС за расходование средств на вооружение Киева, указывая на истощение складов оружия и отсутствие отчетности со стороны Украины о расходах.

Для вступления Украины в ЕС требуется согласие всех стран-членов, при этом Кремль считает решение о вступлении в Евросоюз суверенным правом Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Виктор Орбан Венгрия Украина Евросоюз
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии заявил о новом шаге Европы к войне с Россией
Политика
Венгрия, Чехия и Словакия не стали участвовать в выделении кредита Киеву
Политика
В ЕС захотели обойти вето Венгрии ради совместных заимствований для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом Спорт, 14:13
Биржевые цены на газ в США упали после роста на 82% за три дня Инвестиции, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
NYT сообщила о приближении конца НАТО, каким его знали 75 лет Политика, 14:03
Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов Экономика, 13:59
Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона Спорт, 13:59
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской Спорт, 13:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий Политика, 13:53
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы Общество, 13:51
Лондон засекретил доклад о рисках ядерной войны в Азии из-за климата Политика, 13:48
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 13:44
Новые японские и европейские иномарки в России. Их собирают не в Китае Авто, 13:43
Мосгорсуд освободил от наказания судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Общество, 13:43