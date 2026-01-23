Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие сто лет
В ближайшие сто лет Венгрия не позволит Украине стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС, передает Promenad 24.
«В ближайшие сто лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС», — подчеркнул Орбан.
По словам венгерского премьера, Киев рассчитывает на проукраинское правительство в Венгрии для продвижения членства в ЕС.
Венгрия сохраняет жесткую позицию по членству Украины в ЕС. В ноябре 2025 года глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что при действующем национальном правительстве и премьер-министре Орбане Будапешт не поддержит интеграцию Украины.
Сийярто также раскритиковал ЕС за расходование средств на вооружение Киева, указывая на истощение складов оружия и отсутствие отчетности со стороны Украины о расходах.
Для вступления Украины в ЕС требуется согласие всех стран-членов, при этом Кремль считает решение о вступлении в Евросоюз суверенным правом Киева.
