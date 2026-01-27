 Перейти к основному контенту
Политика
0

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского

Сийярто считает, что Зеленский и правительство Украины пытается вмешаться в выборы в Венгрии. Послу Украины в Будапеште передали, что Венгрия не потерпит вмешательства
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после призыва украинского президента Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index.

Согласно сообщению министра, Зеленский и правительство Украины открыто пытаются повлиять на исход выборов.

«Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгерских людей на содержание украинского государства», — заявил Сийярто.

В связи с этим Венгрия передала послу Украины, что Венгрия «не потерпит, чтобы кто-либо вмешивался в венгерские парламентские выборы».

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля 2026 года.

По данным опросов, результаты которых были обнародованы в январе, на выборах лидерство должна показать партия «Тиса» — за нее готовы проголосовать 40% избирателей. Правящий альянс «Фидес-КДНП», бессменно находящийся у власти с 2010 года, поддерживают 33% голосующих. Еще 4% готовы отдать голоса за ультраправую партию «Наша родина». 19% избирателей не определились с выбором.

Кандидатуру премьера Венгрии предлагает президент страны (обычно это лидер победившей партии или коалиции, Орбан представляет «Фидес»), затем парламент проводит голосование.

Орбан поручил вызвать посла Украины после слов Зеленского о подзатыльнике
Политика
Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне поручил Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии из-за заявлений Зеленского. Ранее венгерский премьер пообещал «дать отпор» тем, кто «оскорблениями попирает честь Венгрии». По его словам, сам он терпит оскорбления, но если нападают на его страну, то «это уже совсем другое дело».

По мнению Орбана, украинский президент «перешел черту». Он назвал Зеленского человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь США.

Между Венгрией и Украиной давно существуют разногласия, а Орбан и Зеленский активно критикуют друг друга. 23 января венгреский премьер заявил, что страна не пустит Украину в ЕС в ближайшие 100 лет. Для присоединения страны к союзу необходимо согласие всех его членов.

