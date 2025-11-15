 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сийярто заявил, что Венгрия не пустит «украинскую мафию» в ЕС

Сийярто: Венгрия не пустит украинскую мафию в ЕС
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Власти Венгрии не допустят «украинскую мафию» в ЕС, а «низкокачественное украинское зерно» — на европейский рынок, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Пока в этой стране есть национальное правительство, пока премьер-министра зовут Виктор Орбан, Венгрия не присоединится к этой линии», — сказал Сийярто во время антивоенного митинга в городе Дьёре (цитата по ORIGO).

По его словам, руководство ЕС «беззастенчиво тратит деньги» на вооружение Киева. «Склады оружия в Европе опустели, это оружие тоже приходится покупать, и оно покупается на деньги европейского народа, а затем отправляется военной мафии», — сказал министр.

Как заявил дипломат, Украина не отчиталась о том, на что были потрачены эти деньги.

Сийярто — противник членства Украины в ЕС. Венгрия наложила вето на открытие очередного этапа переговоров с Киевом. Позиция Будапешта по украинскому конфликту неоднократно подвергалась критике других стран блока. При этом Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России.

Для вступления в ЕС Украине необходимо согласие всех действующих членов союза. Кремль считает вступление Украины в Евросоюз ее суверенным правом. Речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, уточняла российская сторона.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Петер Сийярто Венгрия Украина Евросоюз Военная операция на Украине

