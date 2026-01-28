Орбан пообещал не допустить запрета на импорт газа и нефти из России

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна намерена отстаивать национальные интересы и бороться, в частности, с запретом на импорт российских энергоресурсов.

«Мы не допустим запрета на импорт российской нефти и газа — без них не будет снижения стоимости коммунальных услуг и доступной энергии для венгерских семей. И мы не допустим, чтобы Украину в течение двух лет втолкнули в Европейский союз, попирая законы ЕС, это означало бы и импорт войны», — написал он в соцсети Х.

Премьер Венгрии также указал, что Будапешт не будет направлять деньги Украине — «лучше венгерским семьям, чем в туалет украинского олигарха».

26 января Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года, для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления со стороны других членов ЕС давала свое согласие. В октябре прошлого года Орбан заявил, что Венгрия постарается обойти решение Евросоюза о запрете на поставки нефти и газа из России.

Орбан не раз высказывался и против военной помощи Киеву. Он заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Украине и не допустит транзита вооружений через свою территорию.

Россия осуждает западные санкции и выступает против поставок оружия Киеву.