Торговая война США⁠,
0

Трамп раскрыл миллиардную сумму, полученную США за счет пошлин на импорт

Трамп: США получили $600 млрд за счет пошлин
Сюжет
Торговая война США

США получили $600 млрд благодаря введению пошлин на импорт, сообщил президент Дональд Трамп в интервью The Will Cain Show на телеканале Fox News.

«Пошлины были незаменимы для достижения успеха. Мы собрали 600 миллиардов долларов в виде пошлин», — сказал Трамп.

Он также добавил, что найдет замену пошлинам против торговых партнеров в случае их отмены Верховным судом США. «Мы найдем какой-то другой способ делать то же самое. Но он будет не такой удобный», — предупредил американский президент.

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%
Политика
Дональд Трамп

21 января Трамп также сообщил, что с помощью пошлин США удалось сократить торговый дефицит США на 77%.

В августе 2025 года в США вступили в силу «взаимные» импортные тарифы. Так, для товаров из 39 стран и ЕС пошлины составили 15%, для продукции еще из 26 стран — от 18% до 41%. Для остальных государств сохранился базовый тариф 10%, действующий с 2 апреля. 13 января 2026 года, США также ввели 25-процентные пошлины против стран, сотрудничающих с Ираном, а 26 января Трамп заявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи с 15 до 25%.

17 января 2026 года Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентной пошлины на все товары из ряда европейских стран, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию, из-за Гренландии. Спустя несколько дней Трамп согласовал сделку насчет острова с генсеком НАТО Марком Рютте и отозвал решение о пошлинах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Софья Полковникова
