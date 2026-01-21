Трамп заявил о сокращении дефицита торговли США на 77% после пошлин

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке, заявил Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, с помощью пошлин удалось сократить торговый дефицит США на 77 процентов.

«Благодаря тарифам мы радикально сократили наш раздувшийся торговый дефицит, который был крупнейшим в истории мира. Мы теряли более 1 трлн долларов каждый год, и эти деньги просто пропадали. Они уходили в никуда. Но за один год я сократил ежемесячный торговый дефицит на поразительные 77 процентов. И все это — без инфляции. То, о чем все говорили, что этого сделать невозможно», — сказал Трамп.

Материал дополняется