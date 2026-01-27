Политика,
Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%
США повышают торговые пошлины в отношении товаров из Южной Кореи с 15% до 25%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, речь идет о тарифах на автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию, а также «других взаимных тарифах».
Материал дополняется.
