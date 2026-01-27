 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25%

США повышают торговые пошлины в отношении товаров из Южной Кореи с 15% до 25%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, речь идет о тарифах на автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию, а также «других взаимных тарифах».

Материал дополняется. 

Романов Илья
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле Политика, 01:13
Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25% Политика, 01:05
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым» Технологии и медиа, 00:43
Syria TV сообщил, что глава Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным Политика, 00:36
В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии Общество, 00:29
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot Политика, 00:25
Социологи сравнили порицаемые нормы поведения в России и США Политика, 00:06
Счетная палата нашла нарушения при работах в Политехе и Третьяковке Финансы, 00:03
В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов Бизнес, 00:01
Какой футбольный клуб заработал больше всех в мире Спорт, 00:01
Власти предложили донастроить институт личных фондовПодписка на РБК, 00:00
ЦБ оценил дефицит кадров в России Экономика, 26 янв, 23:56
Студент о протестах в Миннеаполисе: «Очень страшно выходить на улицу» Общество, 26 янв, 23:39
Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ Общество, 26 янв, 23:19