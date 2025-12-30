 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-замглавы офиса Зеленского уволили из набсовета «Нафтогаза»

Ростислав Шурма с 2023 года занимал должность в набсовете «Нафтогаза». В 2024-м его уволили с поста замглавы офиса президента Украины, после чего он покинул страну. Летом НАБУ провело обыски в доме Шурмы в Германии

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия Ростислава Шурмы как члена наблюдательного совета «Нафтогаза», сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Шурма с января 2023 года занимал должность в набсовете и был представителем государства в компании. По словам Мельничука, заявление он подал самостоятельно.

В 2012-2019 годах Шурма был гендиректором «Запорожстали», входил в состав набсовета «Укроборонпрома».

На Украине уволили набсовет «Энергоатома» после обысков
Политика
Юлия Свириденко

В ноябре 2021 года был назначен заместителем руководителя офиса президента Украины, на этой должности отвечал за экономику и энергетику. В сентябре 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Шурму, народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что причиной стала «позиция партнеров и откровенная коррупция», передает «24 Канал».

После увольнения Шурма уехал из страны. В июле 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в его доме в Германии по делу о возможных коррупционных схемах в энергетике, после этого Шурма переехал в Австрию, сообщала «Украинская правда».

На фоне скандала вокруг выявленных коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций — власти Украины решили провести аудит всех государственных компаний. В начале декабря Зеленский сообщил об увольнении значительной части членов наблюдательных советов энергетических и оборонных предприятий. Премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что правительство запускает отбор кандидатов в состав набсоветов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нафтогаз Украины наблюдательный совет правительство Украины увольнение
